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Украинская бригада арбитров во главе с Бойко обслужит матч квалификации Лиги Европы

15:25 39 Читати українською
Украинская бригада арбитров во главе с Бойко обслужит матч квалификации Лиги Европы
Сергей Бойко / фото из соцсетей

УЕФА назначил украинских рефери работать на матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

 

Украинский арбитр Сергей Бойко рассудит поединок Астана (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь), сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать Бойку в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы будут лайнсмены Александр Корнийко и Семен Шлончак. Четвертый судья – Анатолий Абдула.

Поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между Астаной и БАТЭ состоится в четверг, 22 августа, в Казахстане. Начало матча в 17:00.

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К слову, это не первое назначение Бойко в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее украинец обслуживал матч квалификации ЛЕ между Фейеноордом и Динамо (Тбилиси).

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Лига Европы Арбитры Сергей Бойко Сергей Бойко Астана - БАТЭ
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