Українка Марина Стрілецька відпрацює на матчі відбору до чемпіонату світу-2023 серед жінок.

На поєдинок Португалія – Болгарія призначена хорватська бригада арбітрів на чолі з Іваною Мартінчіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях їй допомагатимуть Санья Родьяк-Карсіч та українка Марина Стрілецька. Поєдинок відбудеться сьогодні, 12 квітня, початок о 21:00.

Додамо, що українська арбітриня після виїзду з країни через напад росіян працевлаштувалась у Швейцарії, де вже обслуговувала поєдинок 3-го за силою дивізіону.

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