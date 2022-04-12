Украинская судья получила назначение на поединок квалификации к женскому ЧМ-2023
14:18 - Читати українською
Украинка Марина Стрелецкая отработает на матче отбора к чемпионату мира-2023 среди женщин.
На поединок Португалия-Болгария назначена хорватская бригада арбитров во главе с Иваной Мартинчич, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ей будут помогать Санья Родьяк-Карсич и украинка Марина Стрелецкая. Поединок состоится сегодня, 12 апреля, в 21:00.
Добавим, что украинская арбитриня после выезда из страны из-за нападения россиян трудоустроилась в Швейцарии, где уже обслуживала поединок 3-го по силе дивизиона.
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