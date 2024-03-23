"Чесно кажучи, перший тайм з Боснією і Герцеговиною мені не сподобався. В принципі, це логічно, тому що і Боснія – далеко не проста команда, дуже потужна, дуже міцна. Майже всі боснійці грають у Європі, хороша команда. Легкої гри, чесно кажучи, я не чекав.

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У другому таймі також нічого серйозного особливо не створили, але такі ігри в основному граються на результат. Найголовніше, що заміни спрацювали. Включили характер і двома точними ударами вирішили завдання.

В принципі, виділити особливо і немає кого. В обороні було надійно до того, як цей безглуздий гол залетів. Попереду було мало гостроти. Думали, що завдяки швидким флангам через Мудрика і Зубкова зіграють, Судаков з глибини. Але не вдавалося. Довбик взагалі без м'яча був. Зрозуміло, що йому важко було. Щільна оборона, не давали дихати. Це команда перемога.

Очікування від вирішального матчу з Ісландією? Мені здається, що буде легше. Номінально ми граємо вдома, нас будуть підтримувати більше. Давно не бачив Ісландію, але, думаю, вони сильно не змінилися за своєю стратегією і філософією гри. Україна буде з м'ячем, буде контролювати його.

Складніше буде розкривати цю оборону. Завдання – якомога швидше постаратися забити і гра, думаю, буде зовсім іншою. З'явиться простір, а бігти у нас є ким. Тому, я так думаю, що бажано забити якомога швидше перший м'яч і буде легше", – сказав Шацьких у коментарі Динамоманія.

Нагадаємо, Ісландія на шляху до дуелі з Україною розбила Ізраїль з рахунком 4:1. Вирішальна битва за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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