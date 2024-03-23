"Честно говоря, первый тайм с Боснией и Герцеговиной мне не понравился. В принципе, это логично, потому что и Босния – далеко не простая команда, очень мощная, очень крепкая. Почти все боснийцы играют в Европе, хорошая команда. Легкой игры, честно говоря, я не ждал.

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Во втором тайме также ничего серьезного особо не создали, но такие игры в основном играются на результат. Самое главное, что замены сработали. Включили характер и двумя точными ударами решили задачу.

В принципе, выделить особо и некого. В обороне было надежно до того, как этот нелепый гол залетел. Впереди было мало остроты. Думали, что благодаря быстрым флангам через Мудрика и Зубкова сыграют, Судаков из глубины. Но не удавалось. Довбик вообще без мяча был. Понятно, что ему тяжело было. Плотная оборона, не давали дышать. Это команда победа.

Ожидания от решающего матча с Исландией? Мне кажется, что будет легче. Номинально мы играем дома, нас будут поддерживать больше. Давно не видел Исландию, но, думаю, они сильно не изменились по своей стратегии и философии игры. Украина будет с мячом, будет контролировать его.

Сложнее будет вскрывать эту оборону. Задача – как можно быстрее постараться забить и игра, думаю, будет совсем другой. Появится пространство, а бежать у нас есть кем. Поэтому, я так думаю, что желательно забить как можно быстрее первый мяч и будет легче", – сказал Шацких в комментарии Динамомания.

Напомним, Исландия на пути к дуэли с Украиной разбила Израиль со счетом 4:1. Решающая битва за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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