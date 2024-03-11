Півзахисник польської Лехії Іван Желізко готовий бути лідером команди не лише на футбольному полі.

Напередодні наш земляк допоміг Лехії здобути перемогу над Подбескідзе (2:1) і залишитися на вершині турнірної таблиці другого дивізіону чемпіонату Польщі. Желізко забив красивий гол на старті другого тайму.

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Після матчу Іван був дуже активним у святкуванні перемоги. Українець запустив скандування у роздягальні, яке дружно підтримали одноклубники.

До слова, Желізко, який є гравцем олімпійської збірної України, перебрався в Лехію минулого літа. Іван вже встиг зіграти за польський клуб 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав дві результативні передачі.