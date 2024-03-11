Полузащитник польской Лехии Иван Желизко готов быть лидером команды не только на футбольном поле.

Накануне наш земляк помог Лехии одержать победу над Подбескидзе (2:1) и остаться на вершине турнирной таблицы второго дивизиона чемпионата Польши. Желизко забил красивый гол на старте второго тайма.

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После матча Иван был очень активным в праздновании победы. Украинец запустил скандирование в раздевалке, которое дружно поддержали одноклубники.

К слову, Желизко, который является игроком олимпийской сборной Украины, перебрался в Лехию прошлым летом. Иван уже успел сыграть за польский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал две результативные передачи.