Українець у Франції отримав нового тренера – екс-зірка Ліверпуля і Ман Сіті рятуватиме титулований клуб
Данило Ігнатенко та його партнери отримали нового тренера. Бордо очолив колишній півзахисник збірної Іспанії Альберт Рієра. Про це жирондинці повідомили на своєму офіційному сайті.
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Контракт розрахований до завершення сезону 2024/25. Асистентами Рієри стануть Пабло Ремон Артета і Жульєн Гіменес.
Останнім місцем роботи 41-річного Альберта Рієри був словенський Целє, який він покинув напередодні заради французького клубу. Перед тим іспанець очолював Олімпію з Любляни та працював у штабі Галатасарая. У статусі футболіста Рієра виступав за Бордо, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Олімпіакос, Галатасарай та інші клуби. За збірну Іспанії Альберт Рієра зіграв 16 матчів, забив 4 голи.
Бордо, який 6 разів вигравав чемпіонат Франції та дійшов до півфіналу КЄЧ 1984/85, провалив старт сезону. Жирондинці посідають лише 13 місце Ліги 2, ризикуючи залишитися в другому дивізіоні на третій сезон поспіль. Невдала серія коштувала посади Давіду Гійону, якого відправили у відставку.
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