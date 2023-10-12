Даниил Игнатенко и его партнеры получили нового тренера. Бордо возглавил бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера. Об этом жирондинцы сообщили на своем официальном сайте.

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Контракт рассчитан до завершения сезона 2024/25. Ассистентами Риеры станут Пабло Ремон Артета и Жюльен Гименес.

Последним местом работы 41-летнего Альберта Риеры был словенский Целе, который он покинул накануне ради французского клуба. До этого испанец возглавлял Олимпию из Любляны и работал в штабе Галатасарая. В статусе футболиста Риера выступал за Бордо, Ливерпуль, Манчестер Сити, Олимпиакос, Галатасарай и другие клубы. За сборную Испании Альберт Риера сыграл 16 матчей, забил 4 гола.

Бордо, 6 раз выигрывавший чемпионат Франции и дошедший до полуфинала КЕЧ 1984/85, провалил старт сезона. Жирондинцы занимают лишь 13-е место Лиги 2, рискуя остаться во втором дивизионе на третий сезон подряд. Неудачная серия стоила должности Давиду Гийону, которого отправили в отставку.

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