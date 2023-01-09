Захисник Кортрейка Олексій Сич включений у символічну збірну 19-го туру Ліги Жупіле за версіями Sofascore та WhoScored.

Українець став героєм матчу чемпіонату Бельгії – дебютні гол плюс асист витягли команду із зони вильоту

У переможному матчі проти Льовена (3:2) українець забив дебютний гол і відзначився першою результативною передачею у чемпіонаті Бельгії (раніше він асистував у Кубку країни). Перемога дозволила Кортрейку не лише покинути передостанню сходинку турнірної таблиці, але й вибратись з зони вильоту.

Нагадаємо, Сич належиться Руху і виступає за Кортрейк на правах оренди. У поточному сезоні він провів за бельгійців 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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