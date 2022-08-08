Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 1-го туру англійської Прем’єр-ліги за версією статистичного порталу WhoScored.

Зінченко став найкращим гравцем Арсенала в офіційному дебюті за "канонірів" за версіями Whoscored і Sofascore

Наш співвітчизник офіційно дебютував за "канонірів" у матчі проти Крістал Пелас (2:0), відіграв 83 хвилини і записав до свого активу гольову передачу на Габріела Мартінеллі. У топ-11 увійшли троє представників Ньюкасла, по два гравці Арсенала та Тоттенхема, а також гравці Челсі, Борнмута, Брайтона та Фулхема

Символічна збірна виглядає наступним чином:

Воротар: Едуар Менді (Челсі).

Захисники: Бен Вайт (Арсенал), Фабіан Шер (Ньюкасл), Ллойд Келлі (Борнмут), Олександр Зінченко (Арсенал).

Півзахисники: Деян Кулусевскі (Тоттенхем), Жоелінтон (Ньюкасл), Бруно Гімараєс (Ньюкасл), Сон Хин Мін (Тоттенхем).

Нападники: Алєксандар Мітровіч (Фулхем), Денні Велбек (Брайтон).

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті