Бельгія, 19 тур

Льовен – Кортрейк – 2:3

Голи: Аль-Тамарі, 9, Патріс, 76 – Авенатті, 43, 90+2, Сич, 51

У нинішньому сезоні Кортрейк бореться за виживання – перед звітним туром йшов передостаннім. Саме за цю команду на правах оренди виступає захисник молодіжної збірної України Олексій Сич. Вихованцю Руха судилося стати героєм вечора.

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Льовен, який претендує на потрапляння у єврокубки, дуже швидко відкрив рахунок. Проте Кортрейк відігрався незадовго до перерви. Сич віддав перший асист у чемпіонаті Бельгії (ще один він оформив в Кубку, а на старті другого тайму Олексій відзначився дебютним голом у Бельгії. Відтак, внесок українця в перемогу став ключовим.

Кортрейк додав у свою скарбничку три очки і не просто піднявся з передостаннього місця турнірної таблиці, а взагалі вибрався із зони вильоту.