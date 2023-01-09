Українець став героєм матчу чемпіонату Бельгії – дебютний гол плюс асист витягли команду із зони вильоту
Кортрейк обіграв Льовен в рамках 19-го туру чемпіонату Бельгії. Український захисник Олексій Сич записав у свій актив гол+пас.
Бельгія, 19 тур
Льовен – Кортрейк – 2:3
Голи: Аль-Тамарі, 9, Патріс, 76 – Авенатті, 43, 90+2, Сич, 51
У нинішньому сезоні Кортрейк бореться за виживання – перед звітним туром йшов передостаннім. Саме за цю команду на правах оренди виступає захисник молодіжної збірної України Олексій Сич. Вихованцю Руха судилося стати героєм вечора.
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Льовен, який претендує на потрапляння у єврокубки, дуже швидко відкрив рахунок. Проте Кортрейк відігрався незадовго до перерви. Сич віддав перший асист у чемпіонаті Бельгії (ще один він оформив в Кубку, а на старті другого тайму Олексій відзначився дебютним голом у Бельгії. Відтак, внесок українця в перемогу став ключовим.
Кортрейк додав у свою скарбничку три очки і не просто піднявся з передостаннього місця турнірної таблиці, а взагалі вибрався із зони вильоту.