Беєрсхот та Дейнзе зійшлись у поєдинку другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії, в якому зіграв і українець Денис Причиненко.

Чемпіонат Бельгії 2023/24, Challenger Pro League, 15-й тур

Беєрсхот – Дейнзе – 1:2

Голи: Рейнерс, 49 – ван Ландсхот, 56, Хендрікс, 68

Вилучення: Верлінден, 35, Нзіта, 59, Віланд, 68 (головний тренер), Матіяш (після гри) – Шурманс, 74, Причиненко (після гри)

У другому дивізіоні чемпіонату Бельгії зійшлись лідери першості – Беєрсхот та Дейнзе, за який виступає українець Денис Причиненко. Гра запам'яталась величезною кількістю карток, які отримали гравці обох команд. Зокрема, Беєрсхот отримав 6 червоних, а Дейнзе догравав удесятьох.

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Верлінден ближче до кінця першого тайму залишив Беєрсхот у меншості, отримавши два попередження за 3 хвилини. Це не завадило саме господарям відкрив рахунок у зустрічі, відзначився Рейнерс. Ван Ландсхот вирівняв становище, а Нзіта залишив Беєрсхот удев'ятьох. Тоді ж вилучили й тренера воротарів Беєрсхота Пацовскі та асистента наставника Магермана.

Дейнзе повів у рахунку на 68-й хвилині – одразу ж після цього вилучили й тренера господарів Андреаса Віланда. Дейнзе в підсумку переміг 1:2, а Шурманс залишив Дейнзе вдесятьох. Після фінального свистка червоне світло перед собою побачили воротар Беєрсхота Матіяш (загалом 6 червона для команди) та український захисник Дейнзе Причиненко.

Таким чином, Дейнзе набрав 26 очок і наблизився до пари лідерів – Зюлте-Варегема і Беєрсхота (по 29 пунктів).

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