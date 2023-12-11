Українець отримав вилучення у скаженому матчі в Європі – 8 червоних, 10 жовтих у битві претендентів на вихід в еліту
Беєрсхот та Дейнзе зійшлись у поєдинку другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії, в якому зіграв і українець Денис Причиненко.
Чемпіонат Бельгії 2023/24, Challenger Pro League, 15-й тур
Беєрсхот – Дейнзе – 1:2
Голи: Рейнерс, 49 – ван Ландсхот, 56, Хендрікс, 68
Вилучення: Верлінден, 35, Нзіта, 59, Віланд, 68 (головний тренер), Матіяш (після гри) – Шурманс, 74, Причиненко (після гри)
У другому дивізіоні чемпіонату Бельгії зійшлись лідери першості – Беєрсхот та Дейнзе, за який виступає українець Денис Причиненко. Гра запам'яталась величезною кількістю карток, які отримали гравці обох команд. Зокрема, Беєрсхот отримав 6 червоних, а Дейнзе догравав удесятьох.
Лунін додав головного болю Анчелотті – українець скористався шансом у воротах Реала, – ЗМІ
Верлінден ближче до кінця першого тайму залишив Беєрсхот у меншості, отримавши два попередження за 3 хвилини. Це не завадило саме господарям відкрив рахунок у зустрічі, відзначився Рейнерс. Ван Ландсхот вирівняв становище, а Нзіта залишив Беєрсхот удев'ятьох. Тоді ж вилучили й тренера воротарів Беєрсхота Пацовскі та асистента наставника Магермана.
Дейнзе повів у рахунку на 68-й хвилині – одразу ж після цього вилучили й тренера господарів Андреаса Віланда. Дейнзе в підсумку переміг 1:2, а Шурманс залишив Дейнзе вдесятьох. Після фінального свистка червоне світло перед собою побачили воротар Беєрсхота Матіяш (загалом 6 червона для команди) та український захисник Дейнзе Причиненко.
Таким чином, Дейнзе набрав 26 очок і наблизився до пари лідерів – Зюлте-Варегема і Беєрсхота (по 29 пунктів).
Фантастичний Миколенко виграв дербі у Мудрика – Евертон обіграв Челсі, українець почав гольову атаку і став найкращим