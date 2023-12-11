Беерсхот и Дейнзе сошлись в поединке второго по силе дивизиона чемпионата Бельгии, в котором сыграл и украинец Денис Причиненко.

Чемпионат Бельгии 2023/24, Challenger Pro League, 15-й тур

Беерсхот – Дейнзе – 1:2

Голы: Рейнерс, 49 – ван Ландсхот, 56, Хендрикс, 68

Удаления: Верлинден, 35, Нзита, 59, Виланд, 68 (главный тренер), Матияш (после игры) - Шурманс, 74, Причиненко (после игры)

Во втором дивизионе чемпионата Бельгии сошлись лидеры первенства – Беерсхот и Дейнзе, за который выступает украинец Денис Причиненко. Игра запомнилась огромным количеством карточек, которые получили игроки обеих команд. В частности, Беерсхот получил 6 красных, а Дейнзе доигрывал вдесятером.

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Верлинден ближе к концу первого тайма оставил Беерсхот в меньшинстве, получив два предупреждения за 3 минуты. Это не помешало именно хозяевам открыл счет во встрече, отличился Рейнерс. Ван Ландсхот выровнял положение, а Нзита оставил Беерсхот вдевятером. Тогда же удалили и тренера вратарей Беерсхота Пацовски и ассистента наставника Магермана.

Дейнзе повел в счете на 68-й минуте – сразу же после этого удалили и тренера хозяев Андреаса Виланда. Дейнзе в итоге победил 1:2, а Шурманс оставил Дейнзе вдесятером. После финального свистка красный свет перед собой увидели вратарь Беерсхота Матияш (всего 6 красных для команды) и украинский защитник Дейнзе Причиненко.

Таким образом, Дейнзе набрал 26 очков и приблизился к паре лидеров – Зюлте-Варегема и Беерсхота (по 29 пунктов).

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