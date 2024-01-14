Для тренерського штабу Шахтаря 23-річний футболіст не став незамінним виконавцем, хоча в нинішньому сезоні Кащук зіграв 10 матчів УПЛ, в яких забив три голи та віддав один асист. Чинний контракт розрахований до кінця сезону.

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З наближенням трансферного вікна Олексій почав фігурувати в трансферних чутках. Одна з останніх – про інтерес до нього грецького ПАОКа, де виступають добре знайомі українському вболівальнику Тайсон і Томаш Кендзьора. Грецький клуб претендує на чемпіонство, перебуваючи серед лідерів свого чемпіонату.

Зрештою, розмови про ПАОК виявилися правдою. Кащук особисто підтвердив цю інформацію в коментарі для LegionersUa: "Зацікавленість є, ПАОК зв'язувався з агентом щодо моєї ситуації в клубі та можливого трансферу. Подивимося, як розвиватимуться події далі".

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