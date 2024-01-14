Вингер Шахтера Алексей Кащук в очередной раз может оказаться в другой команде.

Для тренерского штаба Шахтера 23-летний футболист не стал незаменимым исполнителем, хотя в нынешнем сезоне Кащук сыграл 10 матчей УПЛ, в которых забил три гола и отдал один ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

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С приближением трансферного окна Алексей стал фигурировать в трансферных слухах. Один из последних – об интересе к нему греческого ПАОКа, где выступают хорошо знакомые украинскому болельщику Тайсон и Томаш Кендзера. Греческий клуб претендует на чемпионство, находясь среди лидеров своего чемпионата.

В конце концов, разговоры о ПАОКе оказались правдой. Кащук лично подтвердил эту информацию в комментарии для LegionersUa : "Заинтересованность есть, ПАОК связывался с агентом по поводу моей ситуации в клубе и возможного трансфера. Посмотрим, как будут развиваться события дальше".

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