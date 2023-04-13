Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 17-річного українця. Це сталося рівно через тиждень, як про угоду відзвітував Колос. Контракт Тутєрова розрахований на 2,5 роки, повідомляє прес-служба "котів".

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Зазначається, що Тимур наразі займається в складі команди U-18. Очікується, що він буде активно залучатися до роботи з 20-річними, а також буде брати участь у тренуваннях головної команди Сандерленда. До слова, в Україні Тутєров провів 15 матчів у молодіжній першості, в яких відзначився 7 голами.

Нагадаємо, що Сандерленд 6 разів ставав чемпіоном Англії, але зараз переживає не найкращі часи. Команда змагається у Чемпіоншипі, де у нинішньому сезоні не перебуває серед претендентів на підвищення у класі.

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