Українець Бушман перейшов у Жальгіріс

Український хавбек Юрій Бушман став гравцем литовського Жальгіріса.

Екс-хавбек Арсенала-Київ продовжить виступи у чемпіонаті Литви, новим клубом Бушмана став Жальгіріс. Клуб та гравець підписали контракт на 1 рік з можливістю продовження ще на 12 місяців, повідомив агент футболіста Микита Швець, виклавши фотографію в Інстаграмі.

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Нагадаємо, Бушман грав за Арсенал-Київ з січня 2018-го року. В поточному сезоні хавбек провів за київську команду 10 матчів в УПЛ, результативними діями не відзначався.

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Крім Арсенала-Київ Бушман виступав за Суми, Зірку, Черкаський Дніпро та інші клуби.