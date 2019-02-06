Капітан Арсенала-Київ Майданевич покинув столичний клуб

Захисник "канонірів" Олексій Майданевич більше не є гравцем киян.

Як стало відомо Footboom, захисник Олексій Майданевич покинув київську команду. Маданевич виступав у складі Арсенала-Київ з 2016 року. За тренерства Фабріціо Раванеллі Олексій став капітаном команди.

Арсенал-Київ переглядає Ліпартію, Кадимяна та двох гравців з Танзанії

У поточному сезоні Майданевич зіграв у футболці Арсенала 13 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Нагадаємо, раніше команду покинула ціла низка гравців.

ПСЖ витрачає найменше ударів на гол, Шахтар – найкращий в Україні, Арсенал-Київ – серед найгірших у Європі