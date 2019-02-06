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Капітан Арсенала-Київ Майданевич покинув столичний клуб

6 лютого 23:24 125 Читать на русском
Капітан Арсенала-Київ Майданевич покинув столичний клуб
Майданевич і Грозний / ФК Арсенал-Київ

Захисник "канонірів" Олексій Майданевич більше не є гравцем киян.

Як стало відомо Footboom, захисник Олексій Майданевич покинув київську команду. Маданевич виступав у складі Арсенала-Київ з 2016 року. За тренерства Фабріціо Раванеллі Олексій став капітаном команди.

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У поточному сезоні Майданевич зіграв у футболці Арсенала 13 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Нагадаємо, раніше команду покинула ціла низка гравців.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Олексій Майданевич Олексій Майданевич Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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