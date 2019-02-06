Капітан Арсенала-Київ Майданевич покинув столичний клуб

Іспанія — 6 лют 420
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Барселона та Реал Мадрид розписали нічию у півфіналі Кубка Іспанії
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Манчестер Сіті переміг Евертон і вийшов на перше місце АПЛАнглія — 6 лют 664
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Реал забив у 15-му Класіко поспіль – найкраща серія мадридців в історії виїзних протистоянь з БарселоноюІспанія — 6 лют 379
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Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календарАнглія — 6 лют 1692
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Динамо – Нью-Інгленд Революшн: капітан і захист розчаровують, 3 гравці на плюс, 4 – в мінусУкраїна — 6 лют 5465
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