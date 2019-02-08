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Украинец Бушман перешел в Жальгирис

06:30 24 Читати українською
Украинец Бушман перешел в Жальгирис
Юрий Бушман / Соцсети

Украинский хавбек Юрий Бушман стал игроком литовского Жальгириса.

Экс-хавбек Арсенала-Киев продолжит выступления в чемпионате Литвы, новым клубом Бушмана стал Жальгирис. Клуб и игрок подписали контракт на 1 год с возможностью продления еще на 12 месяцев, сообщил агент футболиста Никита Швец, выложив фотографию в Инстаграме.

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Напомним, Бушман играл за Арсенал-Киев с января 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел за киевскую команду 10 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличался.

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Кроме Арсенала-Киев Бушман выступал за Сумы, Зирку, Черкасский Днепр и другие клубы.

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Трансферы Юрій Бушман Юрій Бушман Жальгирис Жальгирис
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