Шахов віддав перший асист в Серії А – після його пасу забив екс-форвард Мілана

Україна — 30 жовт 9212
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Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал
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Аталанта без Маліновського вирвала нічию в НаполіІталія — 30 жовт 485
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Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світуКубок України — 30 жовт 9678
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Кубок України: Олександрія вибила Зорю в серії пенальті та інші результати 1/8 фіналуКубок України — 30 жовт 11717
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Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України – як це булоУкраїна — 30 жовт 13110