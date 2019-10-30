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Шахов віддав перший асист в Серії А – після його пасу забив екс-форвард Мілана

30 жовтня 23:01 343 Читать на русском
Шахов віддав перший асист в Серії А – після його пасу забив екс-форвард Мілана
Євген Шахов / Tuttosport

Український півзахисник Євген Шахов вийшов в основі Лечче на матч 10-го туру Серії А.

90+2’ Гастон Рамірес
 
Джанлука Лападула 8’
8’ Джанлука Лападула
90+2’ Гастон Рамірес

У виїзному матчі проти Сампдорії 28-річний футболіст допоміг своїй команді відкрити рахунок. На 8-й хвилині його передача на колишнього форварда Мілана Джанлуку Лападулу стала результативною. Цей асист став дебютним для гравця збірної України у футболці Лечче.

Шахов поділився емоціями від довгоочікуваного виклику до збірної України

Нагадаємо, Шахов перейшов у Лечче влітку цього року після того як завершився його контракт з грецьким ПАОКом. Матч проти Сампдорії став для хавбека 6-им у Серії А.

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Теги
Італія Лечче Лечче Українці за кордоном Сампдорія - Лечче Євген Шахов Євген Шахов Відеоновини
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