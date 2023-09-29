Півзахисник Сергій Крикун став героєм П'яста у черговому турі чемпіонату Польщі.

Екстракляса, 10 тур

П'яст Глівіце – Відзев Лодзь – 3:2

Голи: Крикун, 24, 38, Дзічек, 68 (пен.) – Плах, 47 (аг), Рондіч, 90+5

П'яст не міг виграти у 5 матчах чемпіонату. В гості приїхав такий самий середняк – Відзев.

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Крикун вийшов зі старту і організував господарям комфортну перевагу до перерви. Слід віддати належне передачам партнерів – м'яке закидання Томасєвіча та простріл Гарсії на порожні ворота. Тепер в активі Крикуна 3 голи в 10 матчах Екстракляси.

У другій половині Відзев спробував відігратись, але П'яст таки вирвав 3 очки завдяки пенальті Дзічека. Крикуна зняли на 72-й хвилині. Перемога дозволила команді українця піднятися на дев'яту сходинку чемпіонату.

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