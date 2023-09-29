Полузащитник Сергей Крикун стал героем Пяста в очередном туре чемпионата Польши.

Экстракляса, 10 тур

Пяст Гливице – Видзев Лодзь – 3:2

Голы: Крикун, 24, 38, Дзичек, 68 (пен.) – Плах, 47 (аг), Рондич, 90+5

Пяст не мог выиграть в 5 матчах чемпионата. В гости приехал такой же середняк – Видзев.

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Крикун вышел со старта и организовал хозяевам комфортное преимущество к перерыву. Следует отдать должное передачам партнеров – мягкий заброс Томасевича и прострел Гарсии на пустые ворота. Теперь в активе Крикуна 3 гола в 10 матчах Экстраклясы.

Во второй половине Видзев попытался отыграться, но Пяст вырвал 3 очка благодаря пенальти Дзичека. Крикуна сняли на 72-й минуте. Победа позволила команде украинца подняться на девятую строчку чемпионата.

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