Сборная Украины ведет переговоры со сборной Молдовы о проведении спарринга 11-го июня, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что это не единственная потенциальная игра в начале июня. В случае выхода на Евро-2024, которое стартует 14-го, это будет, по сути, генеральная репетиция к турниру.

К слову, Молдова не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, однако дважды шокировала сборную Польши, сначала обыграв "Кадру" со счетом 3:2 (проигрывая в течение встречи 0:2), а во втором поединке сыграли вничью (1:1).

Напомним, чтобы выйти на Евро-2024, Украине нужно пройти два раунда плей-офф. Если подопечные Реброва обыграют Боснию и Герцеговину, то определят обладателя путевки на чемпионат в дуэли с победителем пары Исландия – Израиль.

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