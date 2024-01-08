"Я сподіваюсь, що до матчу з Боснією всі футболісти підійдуть без травм. Зараз дивимося багато відеоматеріалів з помічниками, переглядаємо гравців.

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Я з Вісенте в січні збираюся поїхати до Туреччини, щоб подивитися на збірників та майбутніх кандидатів. Деякі команди готуватимуться в Україні – ми й там побуваємо.

Для мене дуже важливо рухатися від матчу до матчу. Не потрібно зараз забігати наперед і думати про те, що буде через декілька місяців. Зараз я налаштовую гравців таким чином, щоб вони концентрувалися на своїх клубах та через ігри готувалися до зустрічі з Боснією. Якщо ти хочеш перемагати, то повинен думати про свою гру, поважаючи опонента.

Чи здатний суперник створити нам проблеми, враховуючи те, що найкращі часи Джеко та П'яніча вже позаду? Вони змінили тренера (боснійців тренує Саво Мілошевіч – найкращий бомбардир Євро-2000, – прим.). В останніх матчах цей тренер на кожній позиції використовував багато гравців, тому важко назвати їх оптимальний склад.

Я вважаю, що П'яніч та Джеко – дуже важливі гравці для боснійців. Досить хорошого рівня молодь. Коли настане час, дуже важливо, щоб наші гравці мали достатньо практики перед відповідальними матчами", – сказав Ребров в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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