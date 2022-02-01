Україна здолала Казахстан у битві за півфінал чемпіонату Європи з футзалу. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

"Синьо-жовті" мінімально виграли перший тайм завдяки пенальті. Зварича збили у карному майданчику, а капітан Шотурма могутньо пробив з 6 метрів. По перерві Україна збільшила свою перевагу до 3 голів. Спочатку Корсун ідеально розібрався під час виходу віч-на-віч з Ігітою. Казахи почали грати ризиковано, і Зварич покарав їх точним ударом у порожні ворота.

Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022 – "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і можуть зіграти з Росією

Кнцівка вийшла нервовою, оскільки Україна дозволила супернику відквитати два голи. Втім, підопічні Косенка вчасно оговтались і відвантажили ще 2 м'ячі у беззахисні ворота. На останній хвилині Біржан Оразов оформив дубль і остаточний рахунок – 5:3 на користь "синьо-жовтих". Наступний опонент України визначиться сьогодні у чвертьфіналі Грузія – Росія.