Україна зіграє товариські матчі проти Нігерії та Естонії – УАФ затвердила міста проведення поєдинків

УАФ підтвердила, що товариські матчі збірної України проти Нігерії та Естонії пройдуть у Дніпрі та Запоріжжі відповідно.

10 вересня – за 3 дні після матчу проти Литви у відборі до Євро-2020 – збірна України зіграє контрольний матч проти Нігерії, яка посіла 3 місце на КАН-2019. Як раніше анонсував очільник УАФ Андрій Павелко, цей матч пройде у Дніпрі.

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Також УАФ офіційно затвердила Славутич-Арену як місце проведення спарингу Україна – Естонія, який відбудеться 14 листопада. Запоріжжя вперше у своїй історії прийме поєдинок національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, цього року підопічні Андрія Шевченка проведуть ще 2 офіційні матчі: проти Литви у Харкові та проти Португалії у Києві.

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