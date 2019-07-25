Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України втрималась у топ-25 рейтингу ФІФА, проте опустилась на одну позицію.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна опустилась на одну сходинку та посідає 25 місце, інформує офіційний сайт ФІФА.

FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості

В активі "синьо-жовтих" залишилось 1513 очок, адже протягом минулого місяця Україна не проводила як товариських, так і офіційних матчів. Збірну України обійшла команда США, яка дійшла до фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ. Американці піднялись одразу на 8 позицій.

Нагадаємо, минулого місяця "синьо-жовті" піднянлись одразу на 3 позиції завдяки перемогам над Сербією та Люксембургом у відборі до Євро-2020.

Лідером рейтингу залишилась Бельгія, на другу позицію піднялась Бразилія, яка стала тріумфатором Копа Амеріка-2019. Франція опустилась на 3 місце, далі йдуть Англія, та Уругвай.

Суперники України у відборі до Євро-2020 посідають наступні позиції:

Португалія – 6;

Сербія – 35;

Люксембург – 91;

Литва – 130.

Новина доповнюється...