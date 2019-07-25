Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України втрималась у топ-25 рейтингу ФІФА, проте опустилась на одну позицію.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна опустилась на одну сходинку та посідає 25 місце, інформує офіційний сайт ФІФА.
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В активі "синьо-жовтих" залишилось 1513 очок, адже протягом минулого місяця Україна не проводила як товариських, так і офіційних матчів. Збірну України обійшла команда США, яка дійшла до фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ. Американці піднялись одразу на 8 позицій.
Нагадаємо, минулого місяця "синьо-жовті" піднянлись одразу на 3 позиції завдяки перемогам над Сербією та Люксембургом у відборі до Євро-2020.
Лідером рейтингу залишилась Бельгія, на другу позицію піднялась Бразилія, яка стала тріумфатором Копа Амеріка-2019. Франція опустилась на 3 місце, далі йдуть Англія, та Уругвай.
Суперники України у відборі до Євро-2020 посідають наступні позиції:
Португалія – 6;
Сербія – 35;
Люксембург – 91;
Литва – 130.
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