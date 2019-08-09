Павелко: Наш борг перед вболівальниками у Дніпрі, щоб вони побачили збірну України

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що хотів би побачити матч збірної України на Дніпро-Арені.

"Мені вдвічі приємніше, що Дніпро претендуватиме на проведення товариського матчу України з Нігерією. У минулому році з різних причин не відбувся поєдинок із Туреччиною. Сьогодні це наш борг перед уболівальниками в Дніпрі, щоб вони побачили збірну.

Збірна України зіграє товариський поєдинок із Нігерією – матч може прийняти фартове місто

Головне, що місто, яке дало славу українському футболу, плеяду молодих гравців в усі збірні, повинне отримати право через 10 років підтримати національну збірну. Був обраний сильний суперник – збірна Нігерії, це один з лідерів африканського футболу.

Африканський футбол на підйомі, багато футболістів цієї збірної грають у провідних європейських клубах", – сказав Павелко Футбол NEWS.

Збірна України зіграє проти нігерійців 10 вересня, оскільки пропускатиме тур відбору Євро-2020.

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