Украина сыграет товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии – УАФ утвердила города проведения поединков

УАФ подтвердила, что товарищеские матчи сборной Украины против Нигерии и Эстонии пройдут в Днепре и Запорожье соответственно.

10 сентября – через 3 дня после матча против Литвы в отборе к Евро-2020 – сборная Украины сыграет контрольный матч против Нигерии, которая заняла 3 место на КАН-2019. Как ранее анонсировал глава УАФ Андрей Павелко, этот матч пройдет в Днепре.

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Также УАФ официально утвердила Славутич-Арену как место проведения спарринга Украина – Эстония, который состоится 14 ноября. Запорожье впервые в своей истории примет поединок национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, в этом году подопечные Андрея Шевченко проведут еще 2 официальных матча: против Литвы в Харькове и против Португалии в Киеве.

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