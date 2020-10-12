"Немає двох однакових збірних. Україна і Швейцарія – дуже різні. Результат – це не головне, він буває різним. Ми не вважаємо збірну України ані найсильнішою, ані найслабшою командою у нашій групі. Ця команда здатна демонструвати якісний футбол, дотримуватися свого стилю.

Україна – Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Якщо я не помиляюся, у неї нещодавно була вражаюча безпрограшна 12-матчева серія, так що ми не можемо підходити до матчу без належної серйозності. Ми не повинні недооцінювати свого суперника.

Атмосфера у нашій команді нормальна, хороша. Те саме можна сказати і про відносини з тренером. Бувають різні моменти. Але все нормально. Ми намагаємося бути однією командою і показувати це на полі", – цитує слова Бускетса з традиційної передматчевої прес-конференції офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 13 жовтня, підопічні Андрія Шевченка на стадіоні НСК Олімпійський у рамках 4-го туру Ліги націй прийматимуть збірну Іспанії. Початок матчу о 21:45.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Луїса Енріке