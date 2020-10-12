Збірні України та Іспанії зустрінуться 13 жовтня в рамках Ліги націй УЄФА. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Іспанія відбудеться у вівторок в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Фахівці авторитетної британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають "Фурію роху". На перемогу іспанців можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,40. Імовірність нічиєї оцінюється вище за перемогу збірної України – 4,40. Натомість потенційний успіх команди Шевченка оцінили приголомшливим балом 7,00.

Австрійці з Bwin менш категоричні у своїх прогнозах. Тут трохи більше вірять у перемогу "синьо-жовтих", встановивши коефіцієнт на звитягу українців на рівні 6,50. Імовірна перемога іспанців оцінюється балом 1,45. А на нічию можна поставити з хорошим коефіцієнтом 4,50.

Україна та Іспанія цієї осені зустрінуться вдруге. На початку вересня "Фурія роха" розтрощила українців у Мадриді, забивши 4 м'ячі без відповіді. Голами тоді відзначилися Серхіо Рамос (двічі), Ансу Фаті та Ферран Торрес.

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