"Нет двух одинаковых сборных. Украина и Швейцария – очень разные. Результат – это не главное, он бывает разным. Мы не считаем сборную Украины ни сильной, ни слабой командой в нашей группе. Эта команда способна демонстрировать качественный футбол, придерживаться своего стиля.

Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Если я не ошибаюсь, у нее недавно была впечатляющая беспроигрышная 12-матчевая серия, так что мы не можем подходить к матчу без должной серьезности. Мы не должны недооценивать своего соперника.

Атмосфера в нашей команде нормальная, хорошая. То же можно сказать и об отношениях с тренером. Бывают разные моменты. Но все нормально. Мы стараемся быть одной командой и показывать это на поле", – цитирует слова Бускетса с традиционной предматчевой пресс-конференции официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 13 октября, подопечные Андрея Шевченко на стадионе НСК Олимпийский в рамках 4-го тура Лиги наций будут принимать сборную Испании. Начало матча в 21:45.

Украина – Испания: предматчевая пресс-конференция Луиса Энрике