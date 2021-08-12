"Синьо-жовті" посідають 25-ту позицію у свіжому рейтингу ФІФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Україна – Франція: стартував продаж квитків на матч кваліфікації до ЧС-2022

У порівнянні з травнем, коли востаннє публікували класифікацію, Україна опустилася на один щабель. В активі збірної 1523 бали. Команда після оприлюднення травневого рейтингу провела 8 матчів: спаринги проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) і Кіпру (4:0), а також поєдинки Євро-2020 з командами Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) та Англії (0:4).

Конкуренти у відборі до ЧС-2022 теж втратили свої позиції: Франція опустилася на 3-тє місце, Фінляндія – на 56-те, Боснія і Герцеговина – на 58-ме. Лише збірна Казахстану продемонструвала стабільність і втрималася на 124-й позиції.

Збірна України після Шевченка – на межі катастрофічного падіння: причини, наслідки і лише три рятувальні шлюпки