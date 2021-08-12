Українська асоціація футболу розпочала продавати перепустки на поєдинок відбору на Мундіаль у Катарі проти збірної Франції.

Стартував продаж квитків на матч Україна – Франція 4 вересня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Перепустки продають у двох сегментах – public (250-1000 грн) і business (1500-5000 грн). Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Перепустки на матч будуть іменними. Усі вболівальники через пандемію COVID-19 будуть зобов'язані дотримуватися всіх санітарних норм та правил.

До слова, матч 5-го туру відбору прийме столичний НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22:00. Наразі в групі D кваліфікації на ЧС-2022 зіграли 3 тури: Франція (7 очок) і Україна (3 пункти) лідирують.

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