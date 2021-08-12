"Сине-желтые" занимают 25-ю позицию в свежем рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Украина – Франция: стартовала продажа билетов на матч квалификации к ЧМ-2022

По сравнению с маем, когда в последний раз публиковали классификацию, Украина опустилась на одну ступеньку. В активе сборной 1523 балла. Команда после обнародования майского рейтинга провела 8 матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро-2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

Конкуренты в отборе к ЧМ-2022 тоже потеряли свои позиции: Франция опустилась на 3-е место, Финляндия – на 56-е, Босния и Герцеговина – на 58-е. Только сборная Казахстана продемонстрировала стабильность и удержалась на 124-й позиции.

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