Підопічні Олександра Петракова залишились на 27 сходинці за підсумками березня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шотландія – Україна: Петраков отримав чіткий план підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022

В активі України 1535,08 бали – той самий показник, який був і за підсумком попереднього оновлення рейтингу. Лідером же стала Бразилія, а за нею слідом ідуть Бельгія та Франція. Суперники України у Лізі націй трохи покращили свої позиції: Шотландія піднялась на 39 сходинку, Ірландія тепер на 47 позиції, а Вірменія залишилась 92-ю.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).

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