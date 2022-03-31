Подопечные Александра Петракова остались на 27-й строчке по итогам марта, сообщает официальный сайт УАФ.

Шотландия – Украина: Петраков получил четкий план подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022

В активе Украины 1535,08 балла – тот же показатель, который был и по итогам предыдущого обновления рейтинга. Лидером же стала Бразилия, а за ней следуют Бельгия и Франция. Соперники Украины в Лиге наций немного улучшили свои позиции: Шотландия поднялась на 39 место, Ирландия теперь на 47 позиции, а Армения осталась 92-й.

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Потенциальный соперник в финале уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1).

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