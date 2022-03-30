Шотландія – Україна: Петраков отримав чіткий план підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022
Президент УАФ Андрій Павелко поділився підсумками наради щодо підготовки збірної до червневого матчу проти Шотландії.
"Важливо, щоб наша збірна підготувалася до гри із Шотландією та до наступних матчів. Попередньо ми домовилися, як ми стежимо за нашими гравцями – де вони розташовані, де тренуються та готуються, яка потрібна допомога.
Петраков категорично відкинув ідею подарувати Україні прямий вихід на ЧС-2022
Також плануємо, що у червні буде гра із Шотландією. До цього часу наша збірна має підготуватися та дати бій. Тренер має важливе завдання – спланувати підготовку до важливих ігор", – заявив Павелко у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).
Росія напала на Україну: Зінченко у ролі Яроша для жалюгідної російської пропаганди, втрати збірної і грандів (LIVE)