"Важливо, щоб наша збірна підготувалася до гри із Шотландією та до наступних матчів. Попередньо ми домовилися, як ми стежимо за нашими гравцями – де вони розташовані, де тренуються та готуються, яка потрібна допомога.

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Також плануємо, що у червні буде гра із Шотландією. До цього часу наша збірна має підготуватися та дати бій. Тренер має важливе завдання – спланувати підготовку до важливих ігор", – заявив Павелко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).

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