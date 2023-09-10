Сборная Украины уже вылетела в Милан, где сыграет с Италией в поединке квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины провела восстановительную тренировку на поле "Fair Play-Арены". С командой тренировался Николай Матвиенко, которого заменили после первого тайма, а вот Александр Тымчик покинул расположение "сине-желтых" и продолжит восстановление в Динамо, сообщает официальный сайт УАФ.

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После тренировки делегация покинула базу в Тшебенице, после чего отправилась чартерным рейсом из Вроцлава в Милан, где сборная Украины сыграет с Италией.

К слову, "сине-желтые" сейчас занимают второе место в группе C, набрав 7 очков после 4 туров. Италия после 3 сыгранных матчей имеет в активе 4 пункта. Поединок Италия – Украина состоится 12 сентября, начало в 21:45.

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