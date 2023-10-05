"З України було викрадено і вивезено у Росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них Росією зруйновано повністю або знищено частково.

ФІФА може повторити ганебне рішення УЄФА про повернення росіян

Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

Агресивна Росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас УЄФА та ФІФА повертають на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно.

Ми вимагаємо скасування рішень ФІФА та УЄФА, як таких, що обмежують права українських дітей, яких Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, згвалтованим або вбитим.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів УЄФА з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ. Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від УЄФА.

Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність. Ми закликаємо ФІФА та УЄФА протистояти насильству та агресії з боку РФ. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Рросія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", – йдеться у заяві, опублікованій на офіційний сторінці Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, збірним Росії U-17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію. Таке рішення ФІФА затвердила слідом за УЄФА, яка дозволила брати росіянам участь у чемпіонатах Європи.

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