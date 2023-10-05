Ісландський Брейдаблік приймає Зорю в 2 турі Ліги конференцій 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Брейдаблік – Зоря на "Футбол 24", стартує о 19:45 за київським часом. У першому турі Ліги конференцій команда Валерія Кривенцова в Польщі розписала номінально домашню нічию з Гентом (1:1). Брейдаблік на виїзді програв Маккабі Тель-Авів (2:3) і замикає турнірну таблицю групи B з нулем очок.

Брейдаблік – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій

Ісландці розпочинали євросезон в Лізі чемпіонів і пройшли Шемрок Роверс, але у другому раунді кваліфікації поступилися Копенгагену. У Лізі Європи Брейдаблік вилетів від боснійського Зрінські та опустився в Лігу конференцій. Зоря, як відомо, теж грала в кваліфікації ЛЄ, де програла празькій Славії.

Де дивитися матч Брейдаблік – Зоря онлайн? Поєдинок Ліги конференцій показує MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайн-трансляції "Футбол 24".

Стартові склади на матч Брейдаблік – Зоря:

Брейдаблік: А. Ейнарссон – Гюннлейгссон, Муміновіч, Маргейрссон, Лудвікссон – В. Ейнаррсон, А. Сігурдарсон, Ейольфссон – Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Зоря: Турбаєвський – Кірюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Яцик – Антюх, Мишньов, Нагнойний – Горбач, Герреро.