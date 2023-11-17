В п'ятницю, 17 листопада, збірна України U-21 проведе матч відбору до Євро-2025 проти Люксембургу. Команді Унаї Мельгоси не допоможе півзахисник Чорноморця Максим Брагару.

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У мене є пошкодження, не буду грати у матчі. Я підвернув ногу у матчі проти Руха, сталося це на 22-й хвилині. Я дограв той матч, але потім два дні не тренувався. Учора спробував потренуватися, трохи боляче", – цитує Брагару Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Україна U-21 після трьох матчів лідирує у відбірковій группі до Євро-2025, випереджаючи команду Англії.

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