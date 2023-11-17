В пятницу, 17 ноября, сборная Украины U-21 проведет матч отбора к Евро-2025 против Люксембурга. Команде Унаи Мельгосы не поможет полузащитник Черноморца Максим Брагару.

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"У меня есть повреждение, не буду играть в матче. Я подвернул ногу в матче против Руха, произошло это на 22-й минуте. Я доиграл матч, но потом два дня не тренировался. Вчера попытался потренироваться, немного больно", – цитирует Брагару Суспильне Спорт.

Напомним, что Украина U-21 после трех матчей лидирует в отборочной группе к Евро-2025, опережая команду Англии.

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