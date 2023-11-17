В п'ятницю, 17 листопада, збірна України U-21 проведе матч відбору до Євро-2025 проти Люксембургу. Форвард молодіжної збірної Ілля Квасниця поділився очікуваннями від матчу.

"Те, що зараз ми на першому місці, аж ніяк на нас не впливає. Ми хочемо й далі грати якнайкраще й набрати якнайбільше очок. Хочемо вийти з першого місця.

Мельгоса оцінив шанси лідера Руха на виклик у національну збірну України – він став справжнім джокером молодіжки

Ми вже грали з Люксембургом, тому знаємо, як вони будуть грати. Розберемо їх ще раз і будемо намагатися виграти", – цитує Квасницю УАФ.

Нагадаємо, Україна U-21 після трьох матчів лідирує у відбірковій группі до Євро-2025, випереджаючи команду Англії.

В останніх трьох матчах молодіжної збірної України Квасниця був справжнім джокером команди, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час).

Україна переможно почала відбір Євро-2024 – форвард Динамо і вінгер Сандерленда принесли важкі 3 очки з господарями