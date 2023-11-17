Лідер збірної України U-21 окреслив амбітну ціль команди: "Хочемо вийти на Євро з першого місця"
"Те, що зараз ми на першому місці, аж ніяк на нас не впливає. Ми хочемо й далі грати якнайкраще й набрати якнайбільше очок. Хочемо вийти з першого місця.
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Ми вже грали з Люксембургом, тому знаємо, як вони будуть грати. Розберемо їх ще раз і будемо намагатися виграти", – цитує Квасницю УАФ.
Нагадаємо, Україна U-21 після трьох матчів лідирує у відбірковій группі до Євро-2025, випереджаючи команду Англії.
В останніх трьох матчах молодіжної збірної України Квасниця був справжнім джокером команди, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час).
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