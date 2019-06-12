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Украина U-20 – Южная Корея U-20: Бондарь оценил шансы "желто-синих" завоевать кубок чемпионата мира-2019

20:44 39 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: Бондарь оценил шансы "желто-синих" завоевать кубок чемпионата мира-2019
Валерий Бондарь / Фото УАФ

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь поделился эмоциями от победы над итальянцами (1:0) и рассказал о сопернике "желто-синих" в финале ЧМ-2019.

 

"Готовились к этому поединку в обычном режиме, главное было восстановиться после Колумбии и по максимуму тактически разобрать Италию, что нам и удалось. Думаю, команда полностью выполнила план на игру.

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Сборная Южной Кореи – очень хорошая команда, организованная и отлично готова физически, плюс ребята хорошо работают с мячом. Это точно не слабый оппонент. Постараемся, чтобы игра проходила по нашему сценарию.

Сборная Украины сильная характером и командным духом. Плюс, конечно, очень строгая дисциплина. Все ребята играют друг за друга – в этом наше главное преимущество.

А еще мы чувствуем огромную поддержку наших болельщиков: и те, кто болеет за нас здесь, на стадионах в Польше, и те, кто переживает за сборную в Украине, дают нам большую мотивацию, чтобы радовать их победами", – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

Напомним, финальный поединок чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится 15 июня, начало в 19:00.

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