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Україна U-20 – Італія U-20: Лунін приєднався до збірної напередодні півфінального матчу

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Україна U-20 – Італія U-20: Лунін приєднався до збірної напередодні півфінального матчу
Лунін повернувся в лави збірної України U-20 / соцмережі

Воротар молодіжної збірної України Андрій Лунін повернувся до розташування команди після матчів кваліфікації Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

 

Андрій Лунін повернувся до розташування молодіжної збірної України та може зіграти проти Італії, передає офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер приблизно о другій годині ночі чартерним рейсом прилетів до Гданська зі Львова. Лунін перебував у таборі національної збірної України й перебув на лаві запасних у матчах кваліфікації Євро-2020 із Сербією (5:0) та Люксембургом (1:0).

Нагадаємо, півфінальний матч молодіжного чемпіонату світу між збірними України та Італії відбудеться 11 червня, початок гри о 18:30.

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