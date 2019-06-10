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Україна U-20 – Італія U20: Попов може зіграти у півфіналі чемпіонату світу – лікарі підозрювали у захисника перелом ноги

22:49 12 Читать на русском
Україна U-20 – Італія U20: Попов може зіграти у півфіналі чемпіонату світу – лікарі підозрювали у захисника перелом ноги
Денис Попов / УАФ

Захисник збірної України U-20 Денис Попов займався у загальній групи команди на сьогоднішній вечірньому тренуванні.

 

Попов відновився від пошкодження і вже тренувався у загальній групі, інформує UA: Спорт.

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Нагадаємо, захисник отримав розтягнення зв'язок гомілкостопу в матчі з Колумбією (1:0) в 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2019.

Півфінальний матч молодіжного чемпіонату світу між збірними України та Італії відбудеться 11 червня, початок гри о 18:30.

Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

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