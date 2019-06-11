Украина U-20 – Италия U-20: Лунин присоединился к сборной накануне полуфинального матча

Вратарь молодежной сборной Украины Андрей Лунин вернулся в расположение команды после матчей квалификации Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Андрей Лунин вернулся в расположение молодежной сборной Украины и может сыграть против Италии, передает официальный сайт УАФ.

Украина U20 – Италия U20: Попов может сыграть в полуфинале чемпионата мира – врачи подозревали у защитника перелом ноги

Голкипер примерно в два часа ночи чартерным рейсом прилетел в Гданск из Львова. Лунин находился в лагере национальной сборной Украины и находился на скамейке запасных в матчах квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

Напомним, полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными Украины и Италии состоится 11 июня, начало игры в 18:30.

Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світу