Збірна України U-17 шляхом жеребкування дізналася суперників, яких потрібно обіграти, щоб вийти на чемпіонат Європи.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду Євро-2023 U-17. Юнацька збірна України, яку очолює Юрій Мороз, потрапила до групи 6 і зустрінеться з Італією, Кіпром та Ірландією.

Група 6



Італія

УКРАЇНА

Кіпр

Ірландія

Еліт-раунд буде зіграний навесні 2023-го. Переможці кожної з 8 груп та 7 найкращих других місць вийдуть у фінальну частину Євро-2023, яке пройде з 17 травня по 2 червня в Угорщині.

Україна U-17 була посіяна з другого кошика. Нашу збірну, згідно з правилами УЄФА, розвели з білорусами, які пособляють російським окупантам у війні.

Команда Юрія Мороза без проблем пройшла перший етап кваліфікації – у жовтні цього року його підопічні розгромили Азербайджан і Ліхтенштейн, а також розписали нічию з Боснією та Герцеговиною.

Збірна України посіла перше місце у відборі на Євро-2023 U-17, розписавши нічию з Боснією і Герцеговиною

Раніше сьогодні юнацька збірна України дізналася опонентів у кваліфікації вже наступного чемпіонату Європи U-17. У відборі до Євро-2024 проти "синьо-жовтих" зіграє Німеччина.